Diner Bros 2 : Maintenant disponible sur Steam

Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Cauchemard en cuisine

Tu penses pouvoir gérer la pression ? Ouvre ton propre resto dans Diner Bros 2, le jeu rapide, amusant et frénétique. Jongle avec les commandes, prépare des plats savoureux et fais la course contre la montre pour satisfaire tes clients affamés.est de retour avecUn jeu de gestion et de simulation solo ou en coopération à 4. On part sur une DA cartoonesque pour un concepte farfelu. Gérez votre restaurant, aménagez le, remplissez les demandes des clients quelle qu'elles soient et méfiez vous des voleurs qu'il faudra chasser à coup de rouleau à patisser.est un jeu développé et édité par JAYFLGAMES. Le jeu est désormais disponible sur PC via Steam au prix de 14,79€.