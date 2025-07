Wildgate : Débarque sur PC et consoles

Publié le Mercredi 23 juillet 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Les pirates de la galaxie

Pour votre équipage de prospecteurs et vous, votre vaisseau est à la fois un foyer et une bouée de sauvetage. Faites vos réserves de glace, de carburant et de munitions pour être parés à tout ce que l'Abysse peut vous réserver.est un jeu de tir multijoueur en JcJ combinant combats tactiques entre vaisseaux et action à la première personne. Parcourez l'impitoyable cosmos et récupérez de puissantes armes et améliorations pour votre vaisseau. Pour obtenir la récompense ultime, le mystérieux artefact, vous devrez vous adapter : poursuivez les équipages adverses pour voler leur équipement, réparez votre vaisseau endommagé, ou cherchez des ressources précieuses. Utilisez des canons et des gadgets dernier cri pour éliminer vos ennemis, appâtez-les dans des pièges mortels ou sabotez leur vaisseau... avant qu'ils ne sabotent le vôtre. Choisissez parmi plusieurs prospecteurs dotés de leurs propres capacités et outils. Pilote héroïque ou plein de malice ? Tout le monde peut commettre des crimes dans l'espace.est un jeu développé par Moonshot Games et édité par Dreamhaven. Leest désormais disponible depuis le 22 Juillet 2025 sur PC via Steam , Xbox Series et Playstation 5. L'édition Wildgate Renegade inclut le pack Reach Renegade, qui offre aux joueurs 17 objets cosmétiques exclusifs pour personnaliser leurs navires et leurs prospecteurs. Ajoutez le jeu de base Wildgate à votre liste de souhaits pour 29,99 € ou l'édition Wildgate Renegade à 49,99 €.