Motel Nightmares : La démo disponible sur Steam

Publié le Mardi 22 juillet 2025 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Enfin un peu de frisson

Des phénomènes étranges entourant un motel abandonné au bord de la route attirent votre attention. Vous partez enquêter sur les rumeurs en personne mais ce que vous découvrirez dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. L’histoire commence par un voyage en voiture, mais sombre rapidement dans une réalité dérangeante et déformée.est un jeu d’horreur psychologique à la première personne qui vous plonge dans un mystère surnaturel. Explorez le motel et découvrez son passé obscur. Résolvez des énigmes inquiétantes, trouvez des indices cachés et tentez d’échapper aux forces qui vous entourent désormais. Le jeu ne comporte aucun combat. Il contient seulement de la peur, de la survie et du mystère. Le point fort de ce jeu est l'ambiance horrifique. Les développeurs ont pris soin d'obteimiser leur interface pour une meilleure immersion et la direction artistique crée un vrai malaise avec son ambiance sombre, rouge et ses salles disproportionnées.est un jeu développé et édité par kozarigames. Le jeu n'est pas encore disponible mais une démo gratuite jouable est en ligne sur PC via leur page Steam