Killer Inn : Vient d'être annoncé

Publié le Mercredi 23 juillet 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Que les loups chassent les agneaux et les agneaux chassent les loups

Un cadavre a été découvert... et tout le monde est suspect. Bienvenue dans l'enceinte sacrée de KILLER INN. Vous faites partie des rares élus qui, le temps d'une nuit, pourront participer à un jeu unique mêlant assassinat, tromperie et déduction.est un RPG d'enquête et d'action. Deux camps s'affrontent, les loups et les agneaux. Pour gagner, vous devrez découvrir les rôles de chacuns et vous allier pour éliminer le camps adverse. Mais attention, si vous tuez une personne de votre camps, tout est fini pour vous. À chaque meurtre, un indice est laissé derrière. Soyez donc habile dans votre logique pour comprendre le plus rapidement qui sont les meurtriers. Oubliez les votes et les accusations : lorsque vous aurez démasqué le tueur, vous devrez vous battre. Si vous avez de la force ou de la jugeote, vous survivrez. Sinon ? Vous rejoindrez les autres cadavres qui jonchent le sol du château.est un jeu développé par Square Enix et Tactic Studios et est édité par Square Enix. Le jeu sera disponible sur PC via Steam et une Beta fermée va bientôt être lancée.