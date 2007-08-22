Dernières actus
Etrange Overlord : le jeu d’ac...
Final Fantasy XIV Online : la mi...
Nicktoons & The Dice of Destiny ...
Silent Road : le taxi de la mort
Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
RuneQuest: Warlords sort demain
Un univers exceptionnelJeu de stratégie au tour par tour se déroulant dans l'univers de RuneQuest (si vous ne connaissez pas cet univers grandiose de jeux de rôle, vous ratez vraiment quelque chose), RuneQuest: Warlords est développé par Virtuos et édité par le spécialiste du genre, Slitherine.
Il sort demain, en fin de journée, sur PC, via Steam.
A vous de devenir le maître de Glorantha. Jouable en multi, via des petites cartes de type Escarmouche, le jeu propose aussi une campagne solo dans laquelle, à travers 18 missions, vous allez découvrir l'histoire de Hahlgrim, un champion de Talastar's Billings, dans le but de rassembler des alliés pour combattre les hordes du chaos. Il va tenter de trouver de l'aide parmi les elfes.
Héroïsme, cruauté mais aussi trahison seront au rendez-vous. Trois factions seront jouables : les Talastar, le Chaos et le Lunar Empire, chacune avec ses particularités, ses unités, ses héros...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé sur PS5 et Xbox Series
- Seina: a Tale Of Spirits, un jeu d'aventure inspiré de la culture japonaise
- Esports Manager 2026 : gérez une équipe d'esport
- Golf 5 MAX, du golf retro pour 2026
- My Tiny Garden propose une nouvelle démo
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)