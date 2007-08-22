Nicktoons & The Dice of Destiny débarque sur Nintendo Switch 2

Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 10:38:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Héros de notre enfance...

Pensez vous être prêt à vous lancer dans une quête épique inspirée des jeux de rôle, aux côtés des franchises les plus populaires de Nickelodeon avec Nicktoons & The Dice of Destiny ?Elaborez des stratégies pour triompher d'une multitude d'ennemis, tranchez, frappez, lancez des sorts, tout les coups sont permis ! Choisissez parmi une sélection de personnages de l'univers Nickelodeon qui auront bercés votre enfance : Timmy Turner, Leonardo, Jimmy Neutron, Bob l'Éponge, Susie Carmichael, Katara et bien d'autres. Améliorez vos armes et maîtrisez de nouvelles capacités en mode solo ou en mode coop local jusqu'à quatre joueurs.Nicktoons & The Dice of Destiny est déjà disponible sur Nintendo Switch 2 en version numérique et physique au prix de 49,99 €. Le jeu est également déjà disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et sur l'Epic Games Store.