Path of Exile 2 : The Last of the Druids sort le 12 décembre

Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Je voudrais être un ours

Sorti l'année dernière en accès anticipé, Path of Exile 2 continue son petit bonhomme de chemin. Il s'offre même une nouvelle mise à jour avec The Last of the Druids, prévu pour le 12 décembre. Et justement, le jeu sera jouable gratuitement du 12 au 15, sur toutes les plateformes.Pour rappel, il est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series.Cette nouvelle mise à jour permettra de jouer un druide et de se transformer en ours, loup ou wyverne, ainsi que de nouvelles ascendances, Oracle ou Shaman.Un nouveau boss, Atziri, sera aussi introduit. Plus de 30 nouvelles gemmes de soutien seront ajoutées, dont plusieurs Lineage Supports, ainsi qu’un arbre passif enrichi de plus de 250 compétences.