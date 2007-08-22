Dernières actus
Top des ventes de jeux vidéo su...
Romeo is a Dead Man sortira le 1...
Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Path of Exile 2 : The Last of the Druids sort le 12 décembre
Je voudrais être un oursSorti l'année dernière en accès anticipé, Path of Exile 2 continue son petit bonhomme de chemin. Il s'offre même une nouvelle mise à jour avec The Last of the Druids, prévu pour le 12 décembre. Et justement, le jeu sera jouable gratuitement du 12 au 15, sur toutes les plateformes.
Pour rappel, il est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cette nouvelle mise à jour permettra de jouer un druide et de se transformer en ours, loup ou wyverne, ainsi que de nouvelles ascendances, Oracle ou Shaman.
Un nouveau boss, Atziri, sera aussi introduit. Plus de 30 nouvelles gemmes de soutien seront ajoutées, dont plusieurs Lineage Supports, ainsi qu’un arbre passif enrichi de plus de 250 compétences.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé sur PS5 et Xbox Series
- Seina: a Tale Of Spirits, un jeu d'aventure inspiré de la culture japonaise
- Esports Manager 2026 : gérez une équipe d'esport
- Golf 5 MAX, du golf retro pour 2026
- My Tiny Garden propose une nouvelle démo
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)