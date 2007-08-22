Dernières actus
Publié le Samedi 6 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Joli week-endSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux Konami sont en soldes :
Metal Gear Solid Snake Eater
Silent Hill f
Gradius Origins
Edens Zero
Deliver at all costs
Silent Hill 2
Yu Gi Oh!
Castlevania
Contra
Cygni All Guns Blazing
Puzzle Chronicles
Super Bomberman R2
Arcade Classics Anniversary Collection
- Warhammer 40,000 Darktide est gratuit ce week-end
- Les jeux Total War sont en soldes jusqu'à -80%
- Faceminer
- Song of Horror
- Les jeux LEGO sont en soldes jusqu'à -90%
- Car Dealer Simulator
- Arizona Sunshine II
- Nuclear Throne
- Les jeux Truck Simulator sont en soldes jusqu'à -75%
- Les jeux Thermite sont en soldes jusqu'à -90%
- Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard
- The Witcher III
- Cyberpunk 2077
- Batman Arkham Collection
- Mount & Blade II Bannerlord
- Satisfactory
- Core Keeper
- Palworld
