Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 6 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Joli week-end

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux Konami sont en soldes : 
    Metal Gear Solid Snake Eater
    Silent Hill f
    Gradius Origins
    Edens Zero
    Deliver at all costs
    Silent Hill 2
    Yu Gi Oh!
    Castlevania
    Contra
    Cygni All Guns Blazing
    Puzzle Chronicles
    Super Bomberman R2
    Arcade Classics Anniversary Collection
  • Warhammer 40,000 Darktide est gratuit ce week-end
  • Les jeux Total War sont en soldes jusqu'à -80%
  • Faceminer
  • Song of Horror
  • Les jeux LEGO sont en soldes jusqu'à -90%
  • Car Dealer Simulator
  • Arizona Sunshine II
  • Nuclear Throne
  • Les jeux Truck Simulator sont en soldes jusqu'à -75%
  • Les jeux Thermite sont en soldes jusqu'à -90%
  • Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard
  • The Witcher III
  • Cyberpunk 2077
  • Batman Arkham Collection
  • Mount & Blade II Bannerlord
  • Satisfactory
  • Core Keeper
  • Palworld
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

