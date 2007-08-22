Romeo is a Dead Man sortira le 11 février 2026

Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

De toute manière, Romeo doit mourir

Développé par Grasshopper Manufacture Inc, le jeu Romeo is a Dead Man est annoncé pour le 11 février 2026. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu est développé sous l'égide de Suda51 (Killer7, Lollipop Chainsaw, No More Heroes...).Il s'agit d'un jeu d'action en vue extérieure. On y incarne Romeo Stargazer. Alors qu'un incident entraîne la fragmentation de l'espace-temps, Romeo meurt mais est ramené à la vie grâce à une nouvelle technologie. Il est recruté par le FBI spatio-temporel dans le but de rechercher et mettre hors d'état de nuire les criminels qui ont profité de la fragmentation. Il va aussi se lancer à la rechercher d'indices à propos de la disparition soudaine de sa petite amie, Juliet.Le jeu, ultraviolent, est destiné aux adultes.Une bande-annonce a été diffusée.