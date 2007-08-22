Dernières actus
Publié le Dimanche 7 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Mon beau sapinÇa y est. Les fêtes de Noël sont lancées : notre sapin trône au milieu du salon. Un bon gros sapin, massif, avec plein de branches partout et une petite particularité sympathique, à savoir une tête toute tordue, toute bizarre, mais qui lui donne un certain charme, ou plutôt un charme certain.
Le choix du sapin ne s’est pas fait sans mal, cela dit. Mais c’est encore une fois la faute de ma chère, tendre et aimante épouse. Y’a des moments, elle me court sur le haricot, c’est dingue. On dirait qu’elle fait exprès de m’embêter, juste par méchanceté. A croire que je suis le seul à faire des efforts à la maison.
Moi, je partais gentiment chercher un sapin et j’ai eu droit à une petite réflexion, gratuitement désobligeante, et ça, ça, ça, ce n’est pas très esprit de Noël voyez-vous.
« Tu pourrais pas pour une fois aller l’acheter comme toute le monde ? ». Lancé avec une pointe d’agacement. En soupirant. Et avec un regard lourd de reproches.
« Et qui te dit que je ne vais pas l’acheter, hein ? » Paf. Du tac-au-tac. Une réponse bien sentie, lancée aussi avec une pointe d’agacement, mêlé d’un brin de défi.
« Peut-être parce que tu as une tronçonneuse dans la main ? »
Oui, bon, d’accord, elle marque un point sur ce coup-là. Mais entre-nous, « pourquoi se ruiner à acheter un sapin dans un boutique, à enrichir le grand capital et les nantis, alors que des sapins, y’en a plein la nature. Hein ? Hein ? Qu’est-ce t’as à répondre à ça ? »
« Qu’il n’y a pas de sapin dans la forêt, là où on habite ? »
Oui. D’accord. C’est pas complètement faux… Mais ! HA ! HA ! HA ! Y’en a dans les jardins !
Et voilà comment je suis parti chercher mon beau sapin roi des for… euh… roi des jardins. Un beau sapin, avec plein de branches, comme on les aime.
Mais encore une fois, ma chère, tendre et aimante épouse a trouvé à redire, quand je suis revenu, l’arbre sous le bras. Parce qu’elle a toujours des trucs à redire. Il faut toujours qu’elle ait le dernier mot et qu’elle critique tout ce que je fais, et gnagnagni, et gnagnagna. Donc, ça n’a pas loupé :
« C’est pas un sapin. C’est un pommier ».
Oui alors merde. Je suis pas sapinologue, moi. Je vois un arbre, il est de la bonne taille, paf, je coupe. Je me suis bien dit qu’il n’avais pas beaucoup d’aiguille mais, hé, moi par exemple, je n’ai pas beaucoup de cheveux, ça ne veut pas dire que je suis pas un mec. Alors qui suis-je pour juger les sapins imberbes ?
Bon, de toute manière, je n’ai jamais gain de cause dans cette baraque.
Donc je suis allé acheter un sapin. Et un pommier pour l’offrir au voisin en lui présentant mes plus plates excuses. S’il le plante maintenant, avec un peu de chance, au printemps prochain, il aura des figues. Ho, hé, ça va, hein, j’suis pas pommierologue non plus.
Bref, j’ai acheté un sapin de Noël. Il est grand. Il est beau. Il est touffu. Et il a une petite particularité sympathique, à savoir une tête toute tordue, toute bizarre, mais qui lui donne un certain charme, ou plutôt un charme certain.
« Un peu comme toi. A l’intérieur, t’as une tête toute tordue, mais ça fait partie de ton charme ».
Quand je vous dis qu’elle veut systématiquement avoir le dernier mot. Même dans mes éditos à moi, qu’elle ne lit même pas. Et elle a le chic pour rendre insultant un compliment. Non, franchement, niveau Esprit de Noël, elle a encore du boulot.
Allez, sur ce, je vais la complimenter sur la déco du sapin, sinon je vais me faire enguirlander. Ha ha ha. Ou plutôt… Ho ho ho.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
