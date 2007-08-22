Silent Road : le taxi de la mort

Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Joe ?

Développé par le studio Endflame, Silent Road est un jeu dans lequel vous allez transporter des personnes dans votre taxi. La nuit. A travers une région du Japon, marquée par une tragédie...Cette route de la mort et du suicide va vous faire croiser des cadavres, des gens vivants mais avec des demandes étranges... et des fantômes.Vous allez vivre des moments dérangeants, angoissants, étranges...Silent Road est un jeu d'horreur qui vous met face à la mort et au suicide, et veut vous bousculer mentalement.Vous pouvez en apercevoir l'ambiance dans cette bande-annonce :