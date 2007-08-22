Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 09:38:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Découvrez ce qu'aiment les Français

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Steam Deck
  2. ARC Raiders
  3. Total War: WARHAMMER III
  4. Counter-Strike 2
  5. Where Winds Meet
  6. Euro Truck Simulator 2
  7. Cyberpunk 2077
  8. Dispatch
  9. Clair Obscur: Expedition 33
  10. INAZUMA ELEVEN : Victory Road
  11. Call of Duty: Black Ops 7
  12. Anno 117: Pax Romana
  13. Battlefield 6
  14. Total War: WARHAMMER III - Aislinn – Tides of Torment
  15. World of Tanks
  16. Total War: WARHAMMER III - Sayl – Tides of Torment
  17. Warhammer 40,000: Darktide
  18. Apex Legends
  19. Total War: WARHAMMER III - Dechala – Tides of Torment
  20. Star Wars Outlaws

 

 
image

 

 

 

 

