Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 09:38:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Découvrez ce qu'aiment les FrançaisVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Steam Deck
- ARC Raiders
- Total War: WARHAMMER III
- Counter-Strike 2
- Where Winds Meet
- Euro Truck Simulator 2
- Cyberpunk 2077
- Dispatch
- Clair Obscur: Expedition 33
- INAZUMA ELEVEN : Victory Road
- Call of Duty: Black Ops 7
- Anno 117: Pax Romana
- Battlefield 6
- Total War: WARHAMMER III - Aislinn – Tides of Torment
- World of Tanks
- Total War: WARHAMMER III - Sayl – Tides of Torment
- Warhammer 40,000: Darktide
- Apex Legends
- Total War: WARHAMMER III - Dechala – Tides of Torment
- Star Wars Outlaws
