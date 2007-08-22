Dernières actus
Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 11:30:00 par Julia Bourdin
Queen's Domain s'annonce comme une douceur rétro
Tout un tas d'armes et de monstres, comme on les aimeFreshly Baked Games, un ptit studio indé, a annoncé au PC Gaming Show: Most Wanted qu'ils s'étaient lancés dans un nouveau projet: un RPG de retro-fantasy nommé Queen's Domain.
Dans Queen's Domain, après vous êtes réveillés sur les côtes de Neasied, vous partez à la recherche de votre père et de dévoiler les sombres secrets de l'île.
Armé de votre épée sacrée légendaire, Endu, vous pourrez voler de plateformes en plateformes et découvrir un monde dangereux et labyrinthique.
Vous aurez de nombreuses armes principales et secondaires à découvrir et une bonne centaine d'ennemis à affronter, dans ce jeu qui se vend comme inspiré des classiques avec des attaques spéciales et autres barres d'endurance.
Aimant profondément les Zeldas et autres RPG plus traditionnels, cette proposition me séduit en tout cas et j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ce jeu.
Si cela vous intéresse aussi, une démo est déjà disponible sur Steam.
