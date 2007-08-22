Dernières actus
Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Final Fantasy XIV Online : la mise à jour 7.4 dévoilée
Le jeu vit encoreSquare Enix a dévoilé la mise à jour 7.4 de son jeu Final Fantasy XIV Online. Au menu, de nouvelles quêtes de l’épopée, un nouveau donjon, de nouveaux défi, une nouvelle série de raid de l’Arcadion...
Une vidéo a été mise en ligne pour présenter ces nouveautés introduites par cette mise à jour, baptisée Into the Mist.
Et voici le listing de ses nouveautés :
- Nouvelles quêtes de l’épopée.
- Nouveau donjon – Le Sillage brumeux.
- Nouveau défi – Le convoi maléfique – en mode Normal & Extrême.
- Nouvelle série de raids – « l'Arcadion : poids lourds CCA » – en mode Normal & Sadique.
Remarque : La difficulté Sadique sera disponible le mardi 6 janvier 2026
- Nouveau défi irréel – “Castrum Fluminis” (Irréel) : Affrontez Tsukuyomi au niveau 100.
- Système de renforts (mise à jour) – Le système de renforts sera étendu aux instances « La Forteresse de Dzemael » et « Le Val d’Aurum ».
- L’île de Lunule (mise à jour) – 3 nouveaux jobs fantômes (Chevalier Mage, Danseur et Gladiateur) et des accessoires additionnels avec des bonus d’équipements seront ajoutés.
- Outils cosmiques (mise à jour).
- Système de Mirage (mise à jour) – Les restrictions de niveau/classe/job sur les armures vont être retirées, les joueurs auront la possibilité de mirage l’apparence de leur équipement sans tenir compte des limitations de rôle, classe ou job.
Remarque : Les armes et les outils ne peuvent être équipés que par la classe/job correspondant, en raison de l’impact sur les animations.
- Mises à jour JcJ : début de la 10e série de JcJ, ajustements d’actions existantes, nouveaux échelons, nouvelle arène de combat du Front : « Worqor Chirteh ».
- Autres ajouts : Mise à jour du Gold Saucer, nouveaux thèmes visuels (Blanc clair, Vert clair), le Tableau stratégique, une nouvelle interface « Accès rapide », et plus encore.
- Suite de la saga d’armes légendaires : « Armes fantômes » (mise à jour 7.41).
- Exploration Cosmique – Nouvelle planète – Oizys (Mise à jour 7.41) – Les récolteurs et les artisans pourront s’adonner à leurs activités favorites dans cette nouvelle zone. Des ajouts et des changements sont également prévus.
- Nouveau donjon à embranchements (mise à jour 7.45) – Les Contes du Camelot – Des nouveaux niveaux de difficulté ont été ajoutés et des mises à jour sur les possibilités de jeu ont été apportées.
- La suite des aventures de Hildibrand, gentilhomme détective (mise à jour 7.45).
