Final Fantasy XIV Online : la mise à jour 7.4 dévoilée

Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le jeu vit encore

Nouvelles quêtes de l’épopée.

Nouveau donjon – Le Sillage brumeux.

Nouveau défi – Le convoi maléfique – en mode Normal & Extrême.

Nouvelle série de raids – « l'Arcadion : poids lourds CCA » – en mode Normal & Sadique.

Remarque : La difficulté Sadique sera disponible le mardi 6 janvier 2026

Système de renforts (mise à jour) – Le système de renforts sera étendu aux instances « La Forteresse de Dzemael » et « Le Val d’Aurum ».

L’île de Lunule (mise à jour) – 3 nouveaux jobs fantômes (Chevalier Mage, Danseur et Gladiateur) et des accessoires additionnels avec des bonus d’équipements seront ajoutés.

Outils cosmiques (mise à jour).

Système de Mirage (mise à jour) – Les restrictions de niveau/classe/job sur les armures vont être retirées, les joueurs auront la possibilité de mirage l’apparence de leur équipement sans tenir compte des limitations de rôle, classe ou job.

Remarque : Les armes et les outils ne peuvent être équipés que par la classe/job correspondant, en raison de l’impact sur les animations.

Autres ajouts : Mise à jour du Gold Saucer, nouveaux thèmes visuels (Blanc clair, Vert clair), le Tableau stratégique, une nouvelle interface « Accès rapide », et plus encore.

Suite de la saga d’armes légendaires : « Armes fantômes » (mise à jour 7.41).

Exploration Cosmique – Nouvelle planète – Oizys (Mise à jour 7.41) – Les récolteurs et les artisans pourront s’adonner à leurs activités favorites dans cette nouvelle zone. Des ajouts et des changements sont également prévus.

Nouveau donjon à embranchements (mise à jour 7.45) – Les Contes du Camelot – Des nouveaux niveaux de difficulté ont été ajoutés et des mises à jour sur les possibilités de jeu ont été apportées.

La suite des aventures de Hildibrand, gentilhomme détective (mise à jour 7.45).

Square Enix a dévoilé la mise à jour 7.4 de son jeu Final Fantasy XIV Online. Au menu, de nouvelles quêtes de l’épopée, un nouveau donjon, de nouveaux défi, une nouvelle série de raid de l’Arcadion...Une vidéo a été mise en ligne pour présenter ces nouveautés introduites par cette mise à jour, baptisée Into the Mist.Et voici le listing de ses nouveautés :Les nouveautés des procahines mises à jour 7.41 et 7.45, ont également été évoquées :