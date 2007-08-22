Dernières actus
Publié le Lundi 8 décembre 2025
Soulmask sort au printemps en version finale
Y'a des gens, ils feraient mieux d'en mettre un sur leur sale gueuleSorti au printemps dernier, Soulmask a bénéficié dans nos colonnes d'un petit test qui l'a défini comme prometteur. Bonne nouvelle, le jeu, jusqu'alors en accès anticipé, arrive en version finale au printemps prochain.
Il sortira en même temps qu'un tout nouveau DLC, Shifting Sands. Il est inspiré de l'Egypte antique.
Ce DLC permettra d'obtenir des masques inspirés des Dieux Egyptiens.
Pour rappel, Soulmask est un RPG en monde ouvert jouable seul, hors ligne, ou en multi jusqu'à 70 joueurs sur un même serveur. Le jeu est développé par Campfire Studio et est édité par Qooland Games. Vous y incarnez l'élu, le dernier homme béni par les Dieux et porteur d'un masque mystérieux. Ce masque va vous permettre d'emprunter et apprendre les compétences des personnages que vous croiserez totu au long de votre route. Vous pourrez également les recruter pour créer votre propre tribu. Au fil du jeu, vous découvrirez de nouveaux masques, avec de nouveaux pouvoirs...
