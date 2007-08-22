Dernières actus
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Ghost of Yōtei Legends sort le 10 mars
Plus on est de fou, plus on tueNouveau DLC gratuit pour Ghost of Yōtei, Ghost of Yōtei Legends sort le 10 mars sur PS5. Il s'agit d'un mode en ligne qui permet de jouer en coop.
3 types de missions seront ajoutées : Le mode survie qui se jouera à 4 dans lequel on combat des vagues d'ennemis de plus en plus difficiles à vaincre.
Le mode Histoire, qui permet de jouer à 2 une série de 12 missions. Toutes les 3 missions, une grosse baston jouable à 4 sera débloquée, pour affronter une grosse armée puis un boss.
Enfin, un raid sera proposé, dans lequel on affrontera le Dragon et le seigneur Saito (dispo en avril).
En attendant, retrouvez notre test du jeu ici.
