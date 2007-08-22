Dernières actus
God of War Sons of Sparta, un me...
God of War Trilogy Remake annonc...
007 First Light : découvrez l'h...
Project Windless, un nouvel Acti...
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
Kena: Scars of Kosmora sort en 2026 sur PC et PS5
Renard à plumesSorti en 2021, Kena bridge of Spirits a remporté un bon petit succès et lancé le début d'une franchise que l'on espère à succès. La bonne nouvelle, c'est que la suite débarque cette année. Elle s'intitule Kena: Scars of Kosmora et sera disponible sur PC et PS5.
Le jeu débute avec une Kena plus âgée, aujourd'hui guide spirituelle renommée. A la recherche de questions sur son passé, elle va explorer la mystérieuse île de Kosmora.
Accompagnée de compagnons élémentaires, Kena va avoir son lot d'âme corrompues à combattre.
On n'en saura pas plus sur le jeu, si ce n'est une bande-annonce qui donne envie, mais laisse quand même sur sa faim.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD