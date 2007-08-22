Kena: Scars of Kosmora sort en 2026 sur PC et PS5

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Renard à plumes

Sorti en 2021, Kena bridge of Spirits a remporté un bon petit succès et lancé le début d'une franchise que l'on espère à succès. La bonne nouvelle, c'est que la suite débarque cette année. Elle s'intitule Kena: Scars of Kosmora et sera disponible sur PC et PS5.Le jeu débute avec une Kena plus âgée, aujourd'hui guide spirituelle renommée. A la recherche de questions sur son passé, elle va explorer la mystérieuse île de Kosmora.Accompagnée de compagnons élémentaires, Kena va avoir son lot d'âme corrompues à combattre.On n'en saura pas plus sur le jeu, si ce n'est une bande-annonce qui donne envie, mais laisse quand même sur sa faim.