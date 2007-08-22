Project Windless, un nouvel Action-RPG signé Krafton

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Cui cui et les méchants monstres

Krafton, à qui l'on doit PUBG Battlegrounds, a dévoilé un nouveau jeu de type action-RPG, baptisé pour le moment Project Wndless. Il est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu se déroule dans l'univers fantasy de la série de romans The Bird That Drinks Tears (L’Oiseau Qui Boit Des Larmes), série fantasy coréenne écrite par Lee Yeong-do. Il s'agit d'un jeu solo, en monde ouvert.L'histoire se déorule 1500 ans avant celle des romans. 4 races cohabitent : Humains, Rekon, Nhaga et Tokkebi. Chacune a sa propre culture, ses propres habitudes et aussi ses propres aptitudes, ses propres croyances...Le jeu va suivre l'histoire de Hero King, un guerrier Rekon (sorte d'oiseaux humanoïdes) légendaire. Il va se dresser face à une invasion de monstres et tenter d'unifier les races pour combattre ensemble.