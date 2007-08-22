Dernières actus
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Star Wars: Galactic Racer dévoile du gameplay
Shut up and take my moneyOn espère qu'on pourra y jouer un Ewok ou encore Jar Jar Binks, parce qu'on a beau dire, mais battre ses potes en incarnant Jar Jar, ça rajoute une couche de seum supplémentaire...
En tout cas, on l'attend de pied ferme, ce Star Wars: Galactic Racer. Il sortira cette année, sans doute à la fin de l'année, sur PC, Xbox Series et PS5.
C'est un jeu de courses signé Fuse Games, un jeune studio anglais qui a à sa tête l'un des anciens de Criterion, Matt Webster (Burnout, Need For Speed).
A travers des circuits situés sur les planètes iconiques de la saga, vous allez tenter de terminer en première position mais aussi pouvoir cogner, tenter de faire sortir de la piste et même détruire les véhicules de vos adversaires.
Il y aura une campagne solo, racontant l'histoire d'un désir de vengeance d'un p'tit gars qui va devoir grimper les échelons du circuit, face à un gros méchant rival, mais c'est surtout le multi qui risque d'être la grosse force du jeu. En espérant qu'il y aura du multi local.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
