Publié le Jeudi 12 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Senara: The Sacrement, un nouveau jeu d'horreur en vue subjective
Il était un petit navire...Développé par le studio indépendant Influsion Inc, Senara: The Sacrement est un jeu d'horreur en vue subjective. Il est prévu pour cette année, sur PC, via Steam. Une démo y est disponible. Elle vous permettra de découvrir le début du jeu.
Le jeu vous met dans la peau d'un type qui se réveille sur le Senara, un navire abandonné sur le point de sombrer. Vous devez vous en échapper, alors que des créatures monstrueuses sont à bord...
Au fil de votre progression, vous débloquez l'accès à de nouvelles parties du navire et en apprenez plus sur ce qui a bien pu se passer.
Même les armes que vous trouverez ne seront pas forcément efficaces sur les créatures rencontrées...
