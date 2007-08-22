Dernières actus
Publié le Jeudi 12 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Norse: Oath of Blood dévoile un carnet de développeur
Sortie imminenteVotre père, un chef viking respectable, a été trah et tué par Steinarr Lance-Lointaine. Votre village a été réduit en cendres. Et vous avez été contraint à l'exil. Votre peuple a été éparpillé sur les terres de vos ancêtres... mais désormais, il est l'heure de vous venger.
Norse: Oath of Blood est un jeu tactique au tour par tour qui se déroule dans l'univers des vikings.
Le jeu sort le 17 février sur PC et au printemps pour les versions PS5 et Xbox
Une nouvelle vidéo de type making-of a été dévoilée. On en profite pour vous coller les deux précédentes, histoire d'avoir la totale et que vous ayez un aperçu plutôt complet et intéressant sur le développement du jeu.
