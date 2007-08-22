Adorable Adventures : un simulateur de marcassin...

Publié le Jeudi 12 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de gland ?

Adorable Adventures est un jeu développé et édité par Wild Sheep Studio. Il sortira dans les prochaines semaines sur PC, PS5 et Xbox Series.Il s'agit d'un petit jeu tranquille, cosy, dans lequel vous allez incarner Boris, un marcassin. Vous allez explorer la forêt, rencontrer des amis et vous amuser.Qu'il s'agisse de jouer avec un papillon, , sauter dans les feuilles, trouver des champignons, il faudra utiliser votre flair infaillible pour arriver à vos fins. Et à vos faims aussi.Le but est de retrouver sa famille, égarée après un feu de forêt.Il faut simplement garder à l'esprit qu'un sanglier, dans la nature, ça reste un putain de nuisible qu'il faut shooter à la chevrotine. Et les bébés, au pare-chocs.