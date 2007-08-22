Dernières actus
Norse: Oath of Blood dévoile un...
Mightreya, une superhéroïne ly...
Here Comes The Swarm, un nouveau...
Clive Barker's Hellraiser: Reviv...
Publié le Jeudi 12 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Subnautica et Subnautica: Below Zero débarquent sur Nintendo Switch 2
Va falloir se mouillerUnknown Worlds sortira ses deux jeux Subnautica et Subnautica: Below Zero sur Nintendo Switch 2 le 17 février. Les deux titres ont bénéficié d'améliorations, notamment graphiques : En mode dock, les joueurs peuvent compter sur une résolution 1440p, et 1080p en mode portable. Le tout en 60 images par seconde.
Les commandes ont également été adaptées aux Joy-Con de la console.
Les possesseurs des jeux sur Nintendo Switch première du nom, pourront télécharger gratuitement la mise à jour sur Nintendo Switch 2.
Pour rappel, les jeux vous proposent d'explorer les fonds marins de planètes inconnues, à la recherche de nouvelles créatures, de nouveaux biomes et la découverte de nouveaux secrets sur lesdites planètes.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Les Légendaires
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD