Subnautica et Subnautica: Below Zero débarquent sur Nintendo Switch 2

Publié le Jeudi 12 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Va falloir se mouiller

Unknown Worlds sortira ses deux jeux Subnautica et Subnautica: Below Zero sur Nintendo Switch 2 le 17 février. Les deux titres ont bénéficié d'améliorations, notamment graphiques : En mode dock, les joueurs peuvent compter sur une résolution 1440p, et 1080p en mode portable. Le tout en 60 images par seconde.Les commandes ont également été adaptées aux Joy-Con de la console.Les possesseurs des jeux sur Nintendo Switch première du nom, pourront télécharger gratuitement la mise à jour sur Nintendo Switch 2.Pour rappel, les jeux vous proposent d'explorer les fonds marins de planètes inconnues, à la recherche de nouvelles créatures, de nouveaux biomes et la découverte de nouveaux secrets sur lesdites planètes.