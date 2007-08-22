Dernières actus
Publié le Jeudi 12 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Mightreya, une superhéroïne lycéenne
Kaiju de pommeDans un Japon stylisé, Mightreya, est une lycéenne pas tout à fait comme les autres : c'est une superhéroïne qui se bat aux côtés de Nio, son manager. Mieux encore (ou pas) : tous deux sont créateurs de contenu... Oui parce qu'on peut sauver le monde et se faire de la thune sur les réseaux sociaux en testant des produits cosmétiques à la con, nan ?
En tout cas, nos deux héros passent leur temps à défendre la planète contre des monstres venus d'une autre dimension.
Mightreya est un jeu de combat prévu sur PC, sur Steam, au printemps de cette année. Il s'git d'un jeu de combat en 3D, totalement inspiré des animes.
A grands renforts de combos, les joueurs pourront se battre dans les rues, sauter au-dessus des immeubles et se frotter à quelques 24 types de monstres géants.
