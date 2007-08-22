Dernières actus
Publié le Jeudi 12 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Here Comes The Swarm, un nouveau jeu de stratégie massif
La p'tite bébête qui monte...Des centaines d'unités ennemies vont venir attaquer votre base dans Here Comes The Swarm, un nouveau jeu de stratégie en temps réel qui se targue de pouvoir afficher plus d'un millier de personnages à l'écran.
L'histoire prend place dans une Terre dévastée, alos que la Ruche a décidé de prendre possession de la planète. Elle attaque tout ce qui se dresse face à elle. Un essaim foisonnant qui va, par vagues, saoer vos défenses petit à petit.
De votre côté, vous développez votre base, récupérez des ressources, développez surtout vos défenses et vos armées, et tentez de résister à ces assauts répétés.
Le jeu propose une pause, qui vous permet de modifier vos bâtiments, coordonner vos mouvements, déplacer vos troupes, élaborer une nouvelle stratégie...
Here Comes The Swarm sort le 5 mars prochain sur PC, via Steam, en accès anticipé.
