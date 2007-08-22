Dernières actus
Publié le Jeudi 12 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Clive Barker's Hellraiser: Revival s'offre une bande-annonce
Salut les p'tits clousSaber Interactive (World War 2, Snowrunner, Expeditions: A Mudrunner game...) développe actuellement Clive Barker's Hellraiser: Revival. Il s'agit d'un nouveau jeu vidéo d'horreur tiré des univers de Clive Barker et surtout, basé sur les célèbres films Hellraiser.
Le jeu est un survival horror, en vue subjective. Il sera disponible sur PC, PS5 et XBoX series. La date de sortie n'a pas été dévoilée, mais il sortira cette année.
Les joueurs prendront les commandes d'Aiden, qui doit découvrir les pouvoirs de La Configuration des Lamentations, un mystérieux cube de puzzle.Il tente d'aider sa copine à sortir des enfers. Avec les capacités du cube, il devra combattre le culte et ses démonter, et remonter jusqu'à Pinhead, l'entité maléfique.
Une vidéo dévoilant l'histoire a été publiée.
