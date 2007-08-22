Dernières actus
Publié le Mercredi 11 février 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
The 9th Charnel (PC, PS5, Xbox Series)
L'horreur, c'est surtout le résultatDes fois, on se dit que ça pourrait être une bonne chose de tester un petit jeu indépendant, prometteur sur les bandes-annonces. Et d'ailleurs, des fois, on a une bonne surprise.
Mieux encore ! Des fois, on a une excellente surprise !
Et des fois non.
Des fois, vraiment pas. Et on parcourt un jeu en disant que ok, y'a des points positifs, mais qu'on aurait mieux fait de s'abstenir et que, d'ailleurs, on a autre chose à faire, comme repeindre le couloir, changer le joint du robinet ou simplement aller chercher du pain.
Bref, The 9th Charnel, si on doit le comparer à de la merde ou du caviar, ce qui est certain, c'est que ça ne sent pas le poisson.
