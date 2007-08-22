Dernières actus
Senara: The Sacrement, un nouvea...
Subnautica et Subnautica: Below ...
Norse: Oath of Blood dévoile un...
Mightreya, une superhéroïne ly...
Publié le Jeudi 12 février 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Mistfall Hunter : le RPG sort sur PC et consoles en juillet
L'été sera FantasyMistfall Hunter est un RPG en vue extérieure développé par Bellring Games et édité par Skystone Games. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sortira en juillet prochain.
Ce RPG Fantasy vous entraaîne dans un monde en plein chaos. Après une guerre dévastatrice entre les Dieux du ciel et ceux des limbes, tous ont disparu, laissant leur sang se transformer en brume qui corrompt la terre et transforme les êtres vivants en monstres difformes. Le seul espoir de l'humanité réside dans Rosée, une jeune femme capable de ressusciter les héros tombés au combat. Leur mission : chasser les monstres, récolter le sang de leurs ennemis et s'en servir pour raccomoder la toile du destin.
Jouable en solo ou en équipe, Mistfall Hunter vous fait affronter des monstres mais auss d'autres joueurs.
5 classes sont disponibles : mercenaire, mage, flèchenoire, stryge de l'ombre et prophète. Chacun avec ses propres armes, son propre style de combat, ses propres forces et ses propres faiblesses. Plus de 10 compétences sont proposées. A vous de faire les bons choix. De nombreux talents seront aussi à votre dispoition pour créer le héros parfait.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Les Légendaires
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD