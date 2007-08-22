Dernières actus
Publié le Jeudi 12 février 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Ebola Village (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)
Resident Evil de chez WishQuand on se dit que le plus gros point fort d'un jeu, c'est qu'il est court, c'est généralement assez mauvais signe. C'est le cas pour Ebola Village, un jeu sorti d'un studio indépendant russe qui aurait mieux fait de se lancer dans le macramé, dans l'horticulture, dans la réfection de poupées vaudou, ou je ne sais quoi d'autre mais pas dans le jeu vidéo en tout cas...
Hommage à la saga Resident Evil, pas loin du plagiat, mais sans le talent des équipes de chez Capcom, Ebola Village est de ces jeux qui sont une tannée à tester.
Des fois, on a un métier pas facile facile.
