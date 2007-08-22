Dernières actus
Publié le Vendredi 13 février 2026
John Wick débarque en jeu vidéo
Baba yagaEn développement chez Saver Interactive, John Wick débarque en jeu vidéo sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune date de sortie n'a été révélée, mais on devrait pouvoir compter sur du 2027...
Un jeu ultra-violent, bien entendu, développé sous la tutelle de Chad Stahelski, le directeur de la franchise, et en collaboration avec Keanu Reeves qui assurera les voix du personnage.
On n'en saura pas plus sur le jeu, sur son scénario ou sa place dans l'histoire (s'il se déroule avant, pendant ou après les films), mais le studio insiste sur le fait qu'il sera très fidèle à l'ambiance et permettra de retrouver ce mélange de kung-fu, shoot et combat de rue.
En attendant, même si c'est bien évidemment à prendre avec du recul, la première bande-annonce est intéressante.
