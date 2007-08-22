007 First Light : découvrez l'histoire de James Bond

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle bande annonce

007 First Light est toujours attendu pour le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. On vous rappelle qu'il va vous permettre de découvrir les débuts de notre agent secret préféré le moins secret du monde. En effet, nous y retrouverons un jeune James Bond tout juste embauché par le MI6 et qui doit faire ses armes. Il est, au commencement, un second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, il va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle révèle l'histoire du jeu, du recrutement de James Bond au MI6 à sa première mission.Ça va courir de partout, ça va cogner, ça va piloter des bagnoles et ça va coucher avec des James Bond Girls.Le jeu est toujours développé chez IO Interactive (Hitman), soit dit en passant.