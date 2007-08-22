Dernières actus
John Wick débarque en jeu vidé...
Star Wars: Galactic Racer dévoi...
(TEST) Ebola Village (PC, PS4, P...
Mistfall Hunter : le RPG sort su...
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 09:50:00 par Cedric Gasperini
Dead or Alive 6 Last Round débarque le 25 juin
Baston de bonnassesKoei Tecmo et la Team Ninja ont annoncé la sortie de Dead or Alive 6 Last Round pour le 25 juin prochain. Le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Il s'agira, comme d'habitude, de nanas avec des gros nénés qui se font des griffures en poussant des petits couinements sexy.
Le jeu est une compilation du jeu Dead or Alive 6, sorti en 2019, et de tous les DLC disponibles.
29 combattants seront disponibles, à savoir les 24 d'origine et les 5 supplémentaires, mais aussi des costumes, un mode photo...
Notez que des costumes supplémentaires seront proposés en bonus après le lancement de cette nouvelle édition.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD