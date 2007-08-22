Dead or Alive 6 Last Round débarque le 25 juin

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Baston de bonnasses

Koei Tecmo et la Team Ninja ont annoncé la sortie de Dead or Alive 6 Last Round pour le 25 juin prochain. Le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Il s'agira, comme d'habitude, de nanas avec des gros nénés qui se font des griffures en poussant des petits couinements sexy.Le jeu est une compilation du jeu Dead or Alive 6, sorti en 2019, et de tous les DLC disponibles.29 combattants seront disponibles, à savoir les 24 d'origine et les 5 supplémentaires, mais aussi des costumes, un mode photo...Notez que des costumes supplémentaires seront proposés en bonus après le lancement de cette nouvelle édition.