Publié le Vendredi 20 février 2026 à 10:20:00 par Cedric Gasperini
Baladins, le nouveau RPG est sorti sur Nintendo Switch, PS4 et PS5
La balade des gens heureuxBaladins est un jeu développé par Seed by Seed et édité par Armor Games Studio, est sorti en 2024 sur PC, via Steam (où une démo est disponible). Il vient tout juste de sortir également sur Nintendo Switch, PS4 et PS5.
Pour info, les Baladins sont des artistes qui parcourent le monde pour divertir le peuple. Ils errent de ville en ville, apportant de la joie à travers leur art. Musique, chants, contes et légendes... ils rendent aussi de menus services aux villageois quand on leur demande.
Vous allez incarner l'un de ces Baladins. acrobate, pyromane, cuistot, luxomancienne, bardesse... au choix, sachant que chaque personnage a sa propre personnalité, ses propres talents, ses propres compétences, ses propres caractéristiques.
Vous pourrez, au final, diriger un groupe de quatre Baladins ou jouer en coop à 4, en local ou en ligne.
