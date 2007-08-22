Dernières actus
Publié le Vendredi 20 février 2026 à 10:10:00 par Cedric Gasperini
Terrinoth: Heroes of Descent s'offre une démo
Pour se faire la mainInspiré du célèbre jeu de plateau avec figurines signé Fantasy Flight Games et répondant au nom de Descent, Terrinoth: Heroes of Descent est un RPG tactique qui se déroule dans le même univers Dark Fantasy.
Il est prévu pour le printemps prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.
Ce jeu, jouable en solo ou en coop, se déroule un an avant les événéments du jeu de plateau. Il suit l'histoire d'un groupe de héros qui va explorer des donjons. Vous pourrez choisir de jouer la campagne en entier ou simplement des missions ponctuelles.
Une démo est disponible sur PC, sur Steam. Elle n'est jouable qu'en solo. On vous recolle la vidéo pour le plaisir.
