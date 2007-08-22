(TEST) Magic the Gathering - Lorwyn Eclipsé

Publié le Jeudi 19 février 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le côté fantasy de Magic reprend vie

Théo, c'est un peu notre Dora à nous. Depuis qu'il collectionne les cartes Magic, il en a vraiment partout. Mais partout. C'est un énorme sac à dos, pas le petit modèle 10 litres, mais plutôt la version militaire de 150 litres, qui l'accompagne. Il y range tous ses decks.Et de temps en temps, il crie "sac à dos" et nous sort une carte censée nous éblouir par sa rareté et sa puissance, en criant "c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte".Et vu qu'il passe beaucoup temps avec Sylvain à débattre sur le ciné, les Marvel et autre DC, on est à deux doigts d'appeler ce dernier Babouche.On attend l'été pour voir s'il se trimballera en short orange et t-shirt rose.En attendant, donc, Théo a testé une nouvelle extension de Magic The Gathering. Mais qui ça peut bien intéresser ?