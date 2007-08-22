Dernières actus
Blade of Wiz, un nouveau hack'n ...
Origament: A Paper Adventure, un...
Wild West Pioneers : colonisez l...
Publié le Jeudi 19 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Golf 5 MAX sort en accès anticipé le 8 avril
Les trous, ma grande passionDes nouvelles de Golf 5 Max, le jeu de golf rétro, développé par AAA Game Studios, prévu sur PC, via Steam, pour le deuxième trimestre 2026. La date a été révélée : il sortira le 8 avril prochain, en accès anticipé.
Le jeu nous renvoie dans les années 90/2000, avec un style de jeu assez arcade basé sur un jauge de frappe, la gestion de l'angle, bref, quelque chose de simple et d'intuitif, à la portée de tous.
Vous pourrez jouer en solo et en multi à 1v1 ou 2v2.
Six golfeurs seront proposés, chacun avec son style, ses forces, ses faiblesses.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
Dernières Vidéos
- Clerks and Quirks, un jeu délirant de gestion en coop
- House Flipper Remastered Collection débarque sur PC et consoles
- New Heights, le jeu d'escalade sort en version finale
- Golf 5 MAX sort en accès anticipé le 8 avril
- Blade of Wiz, un nouveau hack'n slash roguelite
- Origament: A Paper Adventure, un jeu en papier
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD