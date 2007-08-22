Dernières actus
Publié le Jeudi 19 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Clerks and Quirks, un jeu délirant de gestion en coop
Le dessous des hérosDéveloppé par le studio canadien Altkey Games, Clerks and Quirks est un mélange de jeu de gestion, d'action, de roguelite en coop... Vous venez d'être embauché dans une boutique du multivers, pour venir en aide aux héros.
Votre fonds de commerce, ce sont les épées magiques, les cartes au trésor, les capes d'invisibilité, les potions en tout genre...
A vous de gérer leur production et leur vente. Mais il faudra faire avec un mobilier qui prend vie et n'en fait qu'à sa tête. En effet, les postes de fabrication ont leur propre personnalité et ne feront rien pour rendre la tâche aisée.
Vous devrez planifier vos créations et gérer le rush du vendredi, parce que les héros bossent plus le week-end.
Le jeu est jouable en solo ou jusqu'à 4 en coop locale ou en ligne.
Le jeu, prévu pour cette année sur PC, est en démo sur Steam.
