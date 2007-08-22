Dernières actus
Publié le Jeudi 19 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Blade of Wiz, un nouveau hack'n slash roguelite
Tu veux caresser mon minou ?Dans une cité maudite, Sera, une combattante de l'ordre des Chevaliers, a été bannie parce qu'elle est possédée par un esprit... mais pas n'importe quel esprit : un chat noir.
Dans ce monde à l'agonie, elle va devoir tracer son chemin, accompagnée de son compagnon spectral, pour briser cette possession et aussi mettre fin à la malédiction.
Blade of Wiz est un hack'n slash développé par Cube of Cube, un petit studio chinois et édité par Anotherindie. Le jeu est attendu cette année sur PC, sur Steam. Une démo y est téléchargeable.
Le jeu proposera plus de 20 armes, 12 capacités de transformations pour le chat, plus de 108 power-ups, de nombreuses possibilités de customisation...
Il embarque aussi des éléments de roguelite, comme des niveaux aléatoires et la nécessité de recommencer depuis le début à chaque mort, mais en ayant gardé ses améliorations.
