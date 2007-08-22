Dernières actus
Publié le Jeudi 19 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
New Heights, le jeu d'escalade sort en version finale
Aller plus haut...Sorti en accès anticipé en juillet 2023, New Heights est un jeu d'escalade qui se veut le plus réaliste possible. Il sort enfin en version finale le 26 février prochain et sera proposé au prix de 21,99 €. Il est disponible sur PC, sur Steam.
Le jeu propose de l'escalade, mais à mains nues. Vous allez faire vos gammes sur de petits rochers, apprendre à choisir le bon parcours, bien positionner votre corps, faire les bons mouvements... puis vous attaquer à des parois de plus en plus difficiles, de plus en plus hautes...
Le jeu se base sur des mécanismes d'escalade réalistes, basés sur la physique. Il gère équilibre, résistance, adhérence...
Vous pourrez grimper sur des endroits interdits, scannés à l'aide de drones pour les intégrer dans le jeu.
Une nouvelle vidéo a été publiée :
