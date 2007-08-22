Dernières actus
Publié le Jeudi 19 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
House Flipper Remastered Collection débarque sur PC et consoles
Je m'appelle Merlin LeroyLe jeu de rénovation, House Flipper, sorti en 2018, a remporté un gros succès et s'est étoffé au fil des ans, livrant même une suite en 2023.
Référence en la matière, le jeu s'offre une mise à niveau avec House Flipper Remastered Collection, prévu pour cette année, au mois d'avril. Le jeu sortira sur PC, sur Steam, mais aussi sur PS5 et Xbox Series. Un Playtest est en cours et une démo débarque la semaine prochaine.
Dans le jeu, vous allez rénover des maisons, les nettoyer, les réaménager, les repeindre et les décorer... et les revendre, tant qu'à faire.
Cette version Remastered offrira des graphismes améliorés et inclura tous les DLC sortis pour le jeu.
