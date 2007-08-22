Dernières actus
Publié le Jeudi 19 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Wild West Pioneers : colonisez le Far West !
Tuez des indiens !Il est temps de virer ces salauds de peaux-rouges et de leur imposer votre suprématie blanche. Dans Wild West Pioneers, vous allez pouvoir revivre la merveilleuse période de la conquête de l'Ouest aux USA.
Le jeu vous propose de construire et gérer un, puis des villages. Vous récupèrerez les ressources avoisinantes, développerez votre village, qui deviendra une ville, le tout en faisant attention de satisfaire les colons en créant les bâtiments nécessaires à leur bien-être.
Vous devrez aussi développer le chemin de fer, pour relier les villes, échanger des marchandises, produire du bois, de la nourriture, vendre des scalps, violer des indiennes... enfin, j'suis pas certain pour cette dernière partie, mais on ne sait jamais, hein.
Développé par EmpireCraft Studios et édité par Toplitz Productions, le jeu sort prochainement en accès anticipé sur PC, sur Steam. Une démo est déjà disponible.
