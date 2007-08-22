Dernières actus
Publié le Jeudi 19 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Origament: A Paper Adventure, un jeu en papier
Plié en quatreDéveloppé par le studio allemand indépendant Space Sauce Studio et édité par Beverlor et Assemble Entertainment, le jeu Origament: A Paper Adventure est, comme son nom l'indique, un jeu d'aventure, en origami.
Il est prévu sur PC, sur Steam, pour ce printemps. Une démo est d'ores et déjà disponible.
Origament: A Paper Adventure est un jeu poétique. Vous incarnez un petit bout de papier, une feuille capable de changer de forme pour s'adapter à son environnement. Avion, boule, étoile, bâteau... selon les obstacles, vous pouvez prendre une forme particulière.
Vous êtes un souvenir. Le souvenir d'une lettre jamais lue, qui tente de s'échapper des méandres de l'oubli, au fin fond de la mémoire. Votre mission est d'être enfin lue.
Le jeu se veut relaxant, facile, avec des énigmes simples.
