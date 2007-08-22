Park Ranger Simulator est sorti

Publié le Vendredi 20 février 2026 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Sauvons les ch'tis zanimos

Aerosoft et Polygon Art viennent de sortir le jeu Park Ranger Simulator. Il est disponible sur PC et PS5.Le jeu vous emmène dans le parc national de Summit Vista, un vrai parc, dans lequel votre but est de protéger la Nature, les animaux et même les touristes parce que parfois, ils ont vraiment, vraiment besoin d'être protégés.Vous êtes un garde forestier et aller gérer l'ouverture de sentiers, les réparations d'infrastructures, éteindre les incendies, abattre des arbres, gérer les populations animales, sauver les promeneurs en perdition...50 missions vous attendent dans le jeu. Un système économique permet d'acheter de nouveaux véhicules, de nouveaux outils, de nouvelles armes et de nouveaux équipements. Le jeu sera jouable en solo ou en coop.Et oui, vous pourrez vous promener avec un chapeau à la con, comme en ont les gardes forestiers.