Dernières actus
The Eternal Life of Goldman, en ...
Repterra, un jeu de stratégie a...
(TEST) Magic the Gathering - Lor...
Clerks and Quirks, un jeu délir...
Publié le Vendredi 20 février 2026 à 09:50:00 par Cedric Gasperini
Park Ranger Simulator est sorti
Sauvons les ch'tis zanimosAerosoft et Polygon Art viennent de sortir le jeu Park Ranger Simulator. Il est disponible sur PC et PS5.
Le jeu vous emmène dans le parc national de Summit Vista, un vrai parc, dans lequel votre but est de protéger la Nature, les animaux et même les touristes parce que parfois, ils ont vraiment, vraiment besoin d'être protégés.
Vous êtes un garde forestier et aller gérer l'ouverture de sentiers, les réparations d'infrastructures, éteindre les incendies, abattre des arbres, gérer les populations animales, sauver les promeneurs en perdition...
50 missions vous attendent dans le jeu. Un système économique permet d'acheter de nouveaux véhicules, de nouveaux outils, de nouvelles armes et de nouveaux équipements. Le jeu sera jouable en solo ou en coop.
Et oui, vous pourrez vous promener avec un chapeau à la con, comme en ont les gardes forestiers.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Rainbow Billy: The Book of Fears, un petit jeu d'aventure québécois
- The Caribou Trail, un jeu de survie durant la Première Guerre Mondiale
- Don't Nod dévoile du gameplay pour Aphelion
- Voidling Bound annoncé pour le 9 juin sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2
- Redécouvrez Awaysis, un Dungeon Brawler sympathique
- Esports Manager 2026 : le jeu de gestion esport en démo et vidéo
- Hordes of Fate : A Hand of Fate Adventure en démo et en vidéo
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD