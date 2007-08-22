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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 12:40:00 par Cedric Gasperini
Yerba Buena s'offre un trailer et une démo
CTRL C + CTRL VOn vous le rappelle, Yerba Buena est un jeu de plateformes et d'énigmes qui se déroule dans un monde surréaliste. Vous y incarnez Barb, une jeune PNJ d'un jeu vidéo abandonné.
Notre héroïne va devoir sauver son San Francisco virtuel d'une menace qui vise à détruire la ville. Pour l'y aider, elle aura un objet permettant de copier-coller les mouvements et les caractéristiques du monde qui vous entoure, dans le but de manipuler l'environnement.
Ambiance 70, puzzles et plateformes originaux... Yerba Buena vous attend dès le 26 mai, sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo est disponible sur Steam. La progression sera gardée.
Le jeu est développé par Mad About Pandas, un studio allemand, et édité par Focus Entertainment.
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