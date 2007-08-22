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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 12:50:00 par Cedric Gasperini
Huntdown: Overtime débarque en accès anticipé
Ça pète de partoutLe monde est en proie au chaos. Les gangs font la loi. Mais la justice n'a pas baissé les bras. Elle se sert de chasseurs de prime pour mettre hors d'état de nuire les plus dangereux criminels.
Vous incarnez John Sawyer, un chasseur cybernétique. Et vous allez défoncer d'innombrables bandits pour arriver à vos fins. Quand vous mourez, votre acolyte, Tony, récupère votre corps et l'améliore, grâce à l'argent et ressources gagnées durant vos runs.
Et vous y retournez. Encore plus armé. Des tas d'armes vous attendent, d'ailleurs, pour faire le ménage.
Huntdown: Overtime est un metroidvania roguelike à défilement horizontal, façon jeu d'action/plateformes des années 90. Il s'inspire d'ailleurs des films d'action des années 90.
Il est développé par Easy Trigger Games et édité par Coffe Stain Publishing. Il est attendu pour le 7 mai prochain en accès anticipé sur PC, sur Steam.
Regardez la bande-annonce : ça pète de partout.
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