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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Construction Simulator: Evolution va tout péter
Et reconstruireAstragon Entertainment et le développeur allemand Weltenbauer Software Entwicklung ont annoncé un nouvel épisode de la saga Construction Simulator, baptisé Construction Simulator: Evolution.
Le jeu sortira à la fin de l'année sur PC, PS5 et Xbox Series.
Développé en partenariat avec Volvo Construction Equipment, le jeu vous propose de gérer des travaux de démolition, puis de consrtuction au niveau du gros oeuvre.
Plus de 180 engins de chantier issu de 35 marques différentes. Des fabricants tels qu'Ammann, Epiroc, Sennebogen sont de la partie.
Deux nouvelles cartes, l'une inspirée de l'Allemagne, l'autre des USA, avec chacune une campagne solo, mais aussi des modes multijoueur, seonr incluses.
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