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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Street Fighter : découvrez la bande-annonce du nouveau film
Ça s'annonce comme une belle merdeFranchement, on n'en avait pas besoin. Du tout. Mais un nouveau film Street Fighter sort au cinéma le 14 octobre prochain. Chouette, ça va me faire un beau cadeau d'anniversaire.
Je déconne...
La bande-annonce devrait vous convaincre, comme elle m'a convaincu, que ça va être une gigantesque daube.
L'histoire vous envoie en 1993. Ryu (Andrew Koji) et Ken Masters (Noah Centineo), deux Street Fighters autrefois amis pour la vie, ne le sont plus. Ils retournent combattre, recrutés par Chun-Li (Callina Liang) pour le prochain World Warrior Tournament.
Ça va chier.
Le film est réalisé par Kitao Sakurai et embarque un casting de folie (ou pas) : Noah Centineo dans le rôle de Ken Masters, Andrew Koji dans le rôle de Ryu, Callina Liang dans le rôle de Chun-Li, Joe « Roman Reigns » Anoa’i dans le rôle de Akuma, David Dastmalchian dans le rôle de M. Bison, Cody Rhodes dans le rôle de Guile, Andrew Schulz dans le rôle de Dan Hibiki, Vidyut Jammwal dans le rôle de Dhalsim, Eric André dans le rôle de Don Sauvage, Orville Peck dans le rôle de Vega, Olivier Richters dans le rôle de Zangief, Hirooki Goto dans le rôle de E. Honda, Rayna Vallandingham dans le rôle de Juli, Alexander Volkanovski dans le rôle de Joe, Kyle Mooney dans le rôle de Marvin et Mel Jarnson dans le rôle de Cammy.
En bonus : Curtis “50 Cent” Jackson dans le rôle de Balrog et Jason Momoa dans le rôle de Blanka.
Putain. Rendez-nous Jean-Claude.
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