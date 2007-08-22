Dernières actus
The Day I Became a Bird est sort...
Mon beau-père, ma belle-fille e...
LEGO Batman : L'Héritage du Che...
(TEST) Trust GTX 499 Forta Wirel...
Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Life Below : le city-builder sous-marin annonce sa date de sortie
Plouf PloufDans Life Below, vous allez développer et gérer un récif coralien. Alors que l'océan est en péril, que les écosystèmes sous-marins sont à l'agonie, vous allez utiliser le pouvoir du coeur du récif pour recréer des récifs.
Le but est de redonner vie aux fonds marins et d'attirer à nouveau des espèces particulières de poissons et autres organismes marins. Le but du jeu n'est pas de proposer une aventure réaliste au sens propre du terme, juste offrir une expérience cohérente et amener à une prise de conscience.
Pour cette cohérence, le jeu a été développé avec des scientifiques.
Life Below est un city-builder sous-marin signé du développeur Megapop, avec Rhianna Pratchett au scénario. Il est édité par Kasedo Games. Le jeu vient d'être annoncé pour le 26 mai. Il sortira sur PC, sur Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
Dernières Vidéos
- Huntdown: Overtime débarque en accès anticipé
- Yerba Buena s'offre un trailer et une démo
- When Sirens Fall Silent dévoile son acte II
- The Caribou Trail, une nouvelle vidéo
- Farever : le Zelda-like sort en accès anticipé le 6 mai
- Construction Simulator: Evolution va tout péter
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD