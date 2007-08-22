(TEST) Trust GTX 499 Forta Wireless, le casque sans fil idéal ?

Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le bonheur, c'est simple comme un coup de sans fil

On ne répètera jamais à quel point un casque est primordial pour votre santé. D'ailleurs, tous les membres de la rédaction vous diront à quel point c'est primordial pour la leur.Parce que tous, sans exception, ont déjà reçu un truc dans la gueule quand ils n'en utilisaient pas.Je ne supporte pas d'entendre les conversations des uns, les réunions des autres, la musique pourrie des uns, le bruit d'explosions des jeux des autres et je ne sais quel autre son venant du PC des uns et des autres.Alors je leur jette un stylo. Quand je suis de bonne humeur. Un rouleau de scotch ou un boîtier de jeu, quand je suis de moins bonne humeur. Une manette ou un clavier, quand je ne suis pas de bonne humeur, ce qui, je dois bien l'avouer, représente la majorité du temps.Avoir un casque, c'est primordial. Voire vital.