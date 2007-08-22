- Cleaning Up!, le jeu de ménage est sorti

Publié le Jeudi 16 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Du balais !

Cleaning Up! est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. On vous rappelle que le jeu est développé par Unbound Creations et qu'il s'agit d'un jeu de... nettoyage.Le but est de nettoyer chaque niveau, recouvert d'immondices. Des tonnes de déchets à aspirer, des centaines de mètres carrés de sol sur lesquels passer la serpillère, du spray pour nettoyer les tissus... Vous pourrez nettoyer un appartement, remettre à neuf un château hanté en prenant garde aux fantômes ou résoudre les énigmes d'un vieux temple pour nettoyer jusqu'à la salle aux trésors.Parce que oui, nettoyer, c'est au final une grande aventure.Un jeu avant tout fun et délirant.